Maltepe’de Servis Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı

maltepe-de-servis-minibusu-devrildi-5-yarali

İSTANBUL’DA AĞIR YAĞIŞLAR TRAFİK KAZALARINI ARTIRIYOR

İstanbul Valiliği’nin sarı kodlu uyarısının ardından, kentte yoğun sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar, yolları kaygan hale getirerek kazalara neden oluyor.

KAZA MALTEPE’DE MEYDANA GELDİ

Maltepe D-100 karayolunda, havalimanı çalışanlarını taşıyan bir servis minibüsü devrildi. Olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Minibüs içerisinde mahsur kalan bir yaralının kurtarılma çalışmaları ise devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Vatandaşlık Maaşı Projesi Görüşülmeye Başlandı

Türkiye'de dar gelirli vatandaşlar için gündemdeki vatandaşlık maaşı uygulaması umut vaat ediyor. Uzmanlar, bu sistemin hanelere gelir garantisi sağlayacağını belirtiyor.
Gündem

Doğum İzni Düzenlemesi 24 Haftaya Çıkıyor

Hükümetin doğum ve babalık izinleri taslağında sona gelindi. 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile doğum izni 24 haftaya, babalık izni 10 güne çıkacak.
Gündem

Silahlı Saldırıda Tutuklanan Gençte İntikam Sebebi Belirlendi

İstanbul Kağıthane'de bir dürümcüye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın, evine yapılan kurşunlama nedeniyle 17 yaşında intikam amacıyla hareket ettiği belirlendi.
Gündem

TAG Otoyolunda TIR Çarpışması Yangın Çıkardı

TAG Otoyolu’nda hububat yüklü 3 TIR'ın çarpışması sonucu yangın çıktı. Gaziantep-Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Puan Kaybında En-Nesyri Suçlu İlan Edildi

Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı 7 maçlık galibiyet serisini kaybetti. En-Nesyri’nin ilk yarıda kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada büyük eleştiriler aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.