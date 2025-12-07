Maltepe’de Servis Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı

İSTANBUL’DA AĞIR YAĞIŞLAR TRAFİK KAZALARINI ARTIRIYOR

İstanbul Valiliği’nin sarı kodlu uyarısının ardından, kentte yoğun sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar, yolları kaygan hale getirerek kazalara neden oluyor.

KAZA MALTEPE’DE MEYDANA GELDİ

Maltepe D-100 karayolunda, havalimanı çalışanlarını taşıyan bir servis minibüsü devrildi. Olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Minibüs içerisinde mahsur kalan bir yaralının kurtarılma çalışmaları ise devam ediyor.