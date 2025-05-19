“Manaj, Rıza Çalımbay’ı Suçladı.”

SİVASSPOR’UN KÜME DÜŞÜŞÜ VE REY MANAJ’IN AÇIKLAMALARI

Sivasspor, Samsunspor karşısında aldığı mağlubiyetle birlikte Süper Lig’e veda etti. Son iki haftada yaşanan bu duruma, 10 yıllık bir sürecin ardından gerçekleşen küme düşüşü damga vurdu. Kırmızı beyazlıların kadroda yer almayan yıldız golcüsü Rey Manaj, teknik direktör Rıza Çalımbay’ı eleştirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

MANAJ’IN ÇALI MBAY’A YÖNELTİLEN SUÇLAMALARI

Manaj, “Değerli Sivassporlular, Son günlerde yapılan basın açıklamalardan sonra polemik yaratmamak adına maçı beklemeye karar verdim. Bodrumspor maçından sonra hocanın yaptığı basın açıklaması beni gerçekten çok şaşırttı, çünkü hiçbir hocanın sorumluluk almayıp, suçu oyuncusunda aramaya çalışması daha önce başıma hiç gelmemişti.” diyerek Çalımbay’ın tutumunu eleştirdi.

Sürekli mücadele ettiğini ifade eden Manaj, “İki aydır kasık problemim olmasına rağmen tüm maçlarda her şeyimle savaş verdim ve elimden geleni vermekten kaçınmadım.” dedi. Antrenman sürecinde yaşadığı sıkıntılara da dikkat çeken Manaj, “Bu hafta 3 gün antrenmanlara katılamadım tedavimden dolayı ve 4. gün antrenman yapabileceğimi söyledim ama hocam bir bahane bulup kulüp doktoruna eğer hala ağrım varsa antrenman yapmamamı söyledi.” ifadelerini kullandı.

BİR HAZIRLIK SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİ

Manaj, teknik ekibe kendisinin oyuna katılmaya hazır olduğunu aktardığını belirtti. “İki gün aralıksız antrenman yaptıktan sonra hocaya ve sportif direktöre yüzde 100 hazır olmadığımı ama oynayabileceğimi, ayrıca gelip yedek kulübesinde bile olsa sonradan da oyuna girmeye hazır olduğumu söyledim.” diyen Manaj, takım kadrosuna alınma sürecinde yaşadığı süreci de dile getirdi. “Asla bana verilen görevden kaçmam ve beni maç kadrosuna almadıklarını mesajla öğrendim.” şeklinde konuştu.

Son olarak, takımın iyiliği için hocanın kişisel egosunu bir kenara bırakması gerektiğini belirten Manaj, “Bazen hocanın kişisel egosunu takımın iyiliği için kenara bırakmak gerek ama maalesef o her zaman egosunu takımın önüne tuttu ve sonuçlar da bunu gösteriyor.” diyerek eleştirilerini sürdürdü.