Manavgat Eski Belediye Başkanı Tutuklandı

MANAVGAT BELEDİYESİ’NDE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Manavgat Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında 1 Temmuz tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Manavgat adliyesine çıkarıldı. Gözaltında bulunan Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen’in adliyedeki işlemleri tamamlandı.

ŞÜKRÜ VE FATİH SÖZEN TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimi tarafından tutuklanan Sözen kardeşler, şu an yargı sürecinin devam etmesine neden olan durumlarla karşı karşıya. Yapılan soruşturma neticesinde, şartların olumsuz oluşu ve delillerin durumu sebebiyle tutuklamalar gerçekleşti.

OTEL BASKILARI VE TEHDİTLER

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Manavgat’ta bir otelin inşasında M.A.F, S.Ç. ve Ö.B. ortaklık oluşturarak yer alıyor. Şükrü Sözen’in S.Ç’yi otelde istememesi nedeniyle Fatih Sözen tarafından bazı zorlamalara maruz kaldığı ifade ediliyor. Ayrıca, Manavgat Belediyesi’nin otelin inşası ile ilgili olarak ceza yazması ve yıkım kararı alması için tehditlerin uygulandığı suçlamaları bulunuyor. Otel hisselerinin devri konusunda da aynı tehdit ve baskı uygulandığı belirtiliyor.

RÜŞVET VE CEZA İDDİALARI

Öte yandan, A.C. adlı bir şüphelinin, Şükrü Sözen’in döneminde imara aykırı durumlardan dolayı ceza yazılmaması için Fatih Sözen’e rüşvet verdiği iddia ediliyor. Rüşvetin verilmemesi durumunda ise pastane cezasının uygulandığına dair tanık beyanları da soruşturma dosyasında yer alıyor. Aynı zamanda, Sözen kardeşlerin evlerine yapılan aramalar sonucunda büyük miktarda para ve ziynet eşyasının ele geçirildiği bildirildi.

ÜÇ İSİM TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamındaki diğer gelişmelere de yer verildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerden E.B, Ö.E. ve A.U, yaptıkları işlemler sonrasında nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Bu süreç, soruşturmanın geniş bir yelpazede devam ettiğini gösteriyor.