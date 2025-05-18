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“Manchester City’ye Bir Şok Daha”

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FA CUP FİNALİNDE MUHTEŞEM MAÇ

FA Cup final mücadelesinde Crystal Palace ile Manchester City, Wembley Stadyumu’nda bir araya geldi. Crystal Palace, galibiyeti 16. dakikada Eze’nin attığı golle elde etti. Manchester City, 36. dakikada Marmoush’un kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.

CRYSTAL PALACE TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

Maç, Crystal Palace’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi ve bu sonuçla Palace, tarihinde ilk kez FA Cup’ı kazanmayı başardı. Öte yandan, 15. kez finale çıkan Manchester City, 8. kez kupaya finalde veda etmiş oldu.

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