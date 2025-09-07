Manifest Grubu Üzerine Soruşturma Açıldı

İLK +18 KONSERDE TEPKİLER

Manifest grubunun gerçekleştirdiği ilk +18 konseri, sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılarak dikkat çekti. Grubun sergilediği dans figürleri ve giyimleri, sosyal medya kullanıcılarından çeşitli tepkiler topladı. Bu gelişmenin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA HAREKETE GEÇİYOR

Manifest isimli müzik grubunun, şarkılarını seslendirdiği ve dans gösterilerinin yapıldığı konser hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili açıklamasında, “Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilen halka açık konsere dair şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans eden kişiler tarafından, kamuoyunun sahip olduğu ortak edep duygularının ihlali ve incitilmesi, toplum kültürünün önemli bir kısmını temsil eden edep ve ahlâk unsurlarına saldırı niteliğindeki eylemlerin meydana geldiği tespit edilmiştir” ifadesine yer verdi.

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA DETAYLARI

Açıklamanın devamında, “Çocuklar ve gençlerin bu duygularına zarar veren eylem ve hareketlerin gerçekleştirilmesi nedeniyle, bu konserle ilgili olarak TCK’nın 225. Maddesinde tanımlanan ‘Hayasızca Hareketler’ ve ‘Teşhircilik’ suçları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Bu aşamada gerekli inceleme ve araştırmalar için Kolluk Birimlerine talimat verilmiştir” denildi.

Saygıyla duyurulur.