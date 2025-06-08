Manisa BB Başkanı Zeyrek’in Sağlık Durumu İyi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkan Özgür Özel, evde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi: “Yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve en iyi şartların sağlandığını biliyoruz. Her birkaç saatte bir de daha iyi bir haber alıyoruz. Bu ‘her şey yoluna girdi, bundan sonra çok iyi olacak’ demek değil elbette.” Zeyrek’in tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde devam ediyor. Özgür Özel, hastanedeki toplantı salonunda gerçekleştirdiği açıklamada, Zeyrek’in tedavi sürecine katkı sağlayanlara teşekkür etti. Zeyrek’in toplumdaki sevgi ve desteğin önemine dikkat çektiği ifadeleri arasında, “Emin olun yaşamakta olduğumuz mucizenin bence en önemli sebebi de o.” dedi.

ZİYARETTE GÜNDEM

Zeyrek’in sağlık durumu üzerine konuşan Özel, “70 dakika kalp masajı ve hiç cevap vermeyen bir kalbin 70 dakika sonra çalışmaya başlaması gerçekten bir mucize.” diye belirtti. Ayrıca, Ferdi Zeyrek’in toplumun zor kesimlerinden yoğun dua aldığını ifade ederek, “O yüzden dualarını kimse eksik etmesin.” vurgusunu yaptı. Sağlık sürecinin dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini de söyleyen Özel, umutlu bir bekleyiş içinde olmanın önemini vurguladı.

Hastanenin başhekimi İsmet Topçu, Zeyrek’in elektrik çarpması nedeniyle hastaneye getirildiğini belirtti. Zeyrek’in hastaneye gelirken kalbinin durduğunu ve sonrasında yapılan müdahale ile kalp ritminin geri döndüğünü ifade etti. Topçu, “Bu dönüş kaliteli bir dönüş.” açıklamasında bulundu. Ardından Zeyrek, vakit kaybetmeden yoğun bakıma alındı. Bu süreçte tansiyon oluşturması için ilaçlarla destekleme çalışmaları devam etti.

İleri tedavi yönteminin uygulanmasına karar verildiğini söyleyen İsmail Topçu, “ECMO dediğimiz, vücuttaki kanın vücut dışında oksijenlenmesi ve tekrar kana verilmesi esasına dayanan bir yöntem” ifadesine yer verdi. İzmir Şehir Hastanesi’nden gerekli malzemeler temin edildi ve uygulama sabaha karşı saat 5 civarında başladı. Bu uygulama sonrası sevindirici bir yanıt alındığını dile getiren Topçu, “Fakat bu canlandırma süreci boyunca farklı organlarda hasarlar oluşabiliyordu.” dedi. Özellikle böbreklerde oluşan sorunlarla ilgili olarak, “İdrar çıkışlarının yeterli olmaması nedeniyle yatak başında yoğun bakımda uygulanabilen diyaliz benzeri bir tedavi sistemi kurduk.” bilgisini verdi. Son 2 saat içinde idrar çıkışlarında iyileşme olduğu bilgisinin alındığını da ekledi.