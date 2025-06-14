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Manisa’da İnşaat İşçisi Düşerek Öldü

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OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Olay, İstasyon Mahallesi’nde bulunan Akkeçili Caddesi üzerindeki inşaat halindeki bir binada gerçekleşti. Harun Karatay, beşinci katından diferansiyel palanga ipinin kopması sonucu dengesini kaybederek düştü ve hareketsiz kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İnşaatta çalışan diğer işçiler, durumu hemen yetkililere bildirerek olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, Harun Karatay’ı Alaşehir Devlet Hastanesi’nin Acil Servisi’ne kaldırdı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen talihsiz adam hayatını kaybetti.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Karatay’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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