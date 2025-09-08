Manisa’da Lastik Patladı, Kaza Oldu

OTOMOBİLİN LASTİĞİ PATLADI

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 49 yaşındaki Vedat Kıyçak yönetimindeki aracın lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek 55 yaşındaki Süleyman Fevzi Akdoğan’ın kullandığı başka bir araca çarptı.

KAZA SONRASI ÇARPILAN ARAÇLAR

Çarpışmanın etkisiyle Kıyçak’ın otomobili, aynı yönde ilerleyen Semih Cangül’ün kullandığı araca vurdu. Kazaya karışan bir başka araç, karşı şeride savrularak Şans Emekli’nin aracıyla çarpıştı. O esnada kazayı gören Mustafa Özgeç, sıkışan trafik arasında bariyerlere çarparak durabildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada, Kıyçak’ın aracında yolcu olarak bulunan Melek Kıyçak olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan kızı Büşra Kıyçak ile sürücü Vedat Kıyçak ise hafif yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ayrıca otomobil sürücüsü Semih Cangül ve yolcusu Mehmet Cangül de kazada yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye götürüldü.

TRAFİK AKIŞI UZUN SÜRE DURDU

Kazanın hemen ardından bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından İzmir-Balıkesir karayolundaki trafik akışı uzun süre tek şeritten sürdü. Olayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.