Manisa Mesir Macunu AB’den Tescil Aldı

MESİR MACUNU AB COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa’nın ünlü mesir macununun Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescili aldığını açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, katkı maddesi ve koruyucu içermeyen, 41 çeşit baharat ve bitkiden oluşan mesir macununun tescil sürecinin başarıyla tamamlandığını vurguladı.

SİNIRLARI AŞAN ŞİFA: MANİSA MESİR MACUNU

Bakan Yumaklı, “Şehzadeler diyarı Manisa’mızın şifasıyla ünlü mesir macunu artık sınırları aşıyor. AB Coğrafi İşaret Tescili alan Manisa mesir macunu ile tescilli ürün sayımız 28’e yükseldi. Hayırlı olsun” ifadelerini kullanarak, bu başarının önemine dikkat çekti.