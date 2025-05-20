Mansur Yavaş’a Suç Duyurusu Yapıldı

Gökçek, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdikten sonra adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Gökçek, “Mansur Yavaş’ın 400 milyon lira değerindeki ihalede 140 milyon karton bardak aldığını” iddia ederken, konuyla ilgili belgeleri adli makamlara teslim ettiğini söyledi. Gökçek, Ankara’daki vatandaşların haklarını korumak ve yapılan harcamaları gün yüzüne çıkarmak için elinden geleni yapacağını ve durumu takip edeceğini belirtti.

YOLSUZLUK İDDİALARI

Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde buna benzer birçok yolsuzluk olduğunu öne sürdü. Gökçek, “ABB, 140 milyon bardağın yanı sıra, taziyelerde kullanılmak üzere 5 milyon, çorba dağıtımında kullanılmak üzere 10 milyon ve ofislerde kullanılmak üzere 12 milyon adet ekstra bardak aldı” dedi. Ayrıca, “Şimdi onların yaptığı açıklamaları dinliyorum. ‘Muhtarlıklara dağıttık’ diyorlar. Muhtarlıklara dağıttılar ise mutlaka 140 milyon bardağın, 600 ton çöp torbasının ve 2 bin 500 daksilin depolara teslim edildiğine dair görüntüler olması lazım” şeklinde konuştu.

İSPAT DEDİĞİ ÇEKİMLER

Gökçek, “İrsaliyelerde araç plakalarının yazılması lazım. Bunlar 100 tırın üzerinde malzeme yapıyor. ABB bunun 5 tır olduğunu belirtti. İnşallah yarından itibaren de bunların 5 tıra sığmayacağını gidip bizzat depolarda ve bardak üreten yerlerin önündeki tırlarda çekimler yaparak ispatlayacağım” ifadelerini kullandı. Başsavcılığa verilen şikayet dilekçesinde, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “görevi kötüye kullanma” ve “rüşvet” suçlarından gerekli soruşturmanın yapılmasını ve cezalandırılmalarını talep etti.