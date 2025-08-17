Mansur Yavaş AK Parti’ye Geçmeyecek!

Gündem

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılıp AK Parti’ye geçmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da benzer bir adım atabileceği şekilde spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Ancak bu iddialara, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yapıldı. Yapılan paylaşımda, Yavaş’ın AK Parti’ye katılacağına dair dedikodular kesin bir dille reddedildi.

YAVAŞ, CHP ÇATISI ALTINDA KALDIĞINI BELİRTTİ

Yapılan yalanlama açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Kamuoyuna Duyuru. Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.”

Ayrıca, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz.” şeklinde ifadelerle, Yavaş’ın duruşu net olarak belirtildi.

