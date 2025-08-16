Mansur Yavaş, AK Parti’ye geçmeyecek!

CHP’DEN AYRILAN İDDİALARI REDDEDİLDİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılıp AK Parti’ye geçmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın benzer bir adım atabileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak, bu iddialara Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yanıt geldi. Yapılan paylaşımda Yavaş’ın AK Parti’ye katılacağına dair söylentiler kesin bir şekilde yalanlandı.

KAMUOYUNA DUYURU YAPILDI

Yalanlama açıklamasında, “Kamuoyuna Duyuru. Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.” ifadelerine yer verildi. Açıklama, Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında partisizlik esasına dayalı olarak herkes için eşit ve adaletli hizmet sunma ilkesinin bulunduğuna dikkat çekti. Yavaş, bu hizmetini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında gerçekleştirdiğini vurguladı. Ayrıca, “Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz.” ifadeleri ile kamuoyuna çağrıda bulundu.