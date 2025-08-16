Mansur Yavaş, AK Parti’ye katılmayacak!

Gündem

CHP’DEN AYRILIK İDDİALARI REDDEDİLDİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçmesinin ardından, bazı yorumcular Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da benzer bir adım atabileceğini iddia etti.

YAŞANAN SPEKÜLASYONLARA RESMİ CEVAP

Bu iddialara karşılık, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada Yavaş’ın AK Parti’ye katılacağı şeklindeki söylentiler kesin bir dille yalanlandı. “Kamuoyuna Duyuru. Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur.” denildi.

YAZILANLARIN GÜVENİLİR OLMADIĞI VURGULANDI

Açıklamanın devamında, “Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.” ifadeleri kullanıldı. Mansur Yavaş’ın, yönetim anlayışında parti ayrımı gözetmeksizin adaletli bir hizmet sunmanın temel olduğunu vurgulandı.

SORUMLU HABERCİLİK ÇAĞRISI YAPILDI

Yavaş, hizmetlerini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürme kararlılığını yineleyerek, “Her herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz.” ifadesini kullandı.

