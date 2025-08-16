Mansur Yavaş, AK Parti’ye Katılmayacak!

PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI Reddedildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AK Parti’ye geçmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da benzer bir adım atabileceği yönünde spekülasyonlar ortaya atıldı. Ancak bu iddialara, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya üzerinden yapılan açıklama ile yanıt verildi.

Yavaş, CHP Çatısı Altında Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Açıklamada, “Kamuoyuna Duyuru. Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.” ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Yavaş’ın “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir.” dediği belirtildi. Açıklama, yalan ve iftiralarla yürütülen kampanyalara itibar edilmemesi çağrısı ile sona erdi.