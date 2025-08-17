Mansur Yavaş, AK Parti’ye Katılmayacak!

SÖYLENTİLER YALANLANDI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da benzer bir adım atabileceği iddiaları ortaya atıldı. Bu duruma karşı açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yavaş’ın AK Parti’ye katılacağına dair söylentileri kesin bir dille yalanladı.

CHP ÇATISI ALTINDA KALMAYA DEVAM EDECEĞİM

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kamuoyuna Duyuru. Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.” denildi. Açıklamanın devamında, Mansur Yavaş’ın, “parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmanın temeli” olduğunu vurgulayarak, “Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verildi. Bunun yanı sıra, herkesin sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet edildiği, “yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesi” gerektiği hatırlatıldı.