Mansur Yavaş, AK Parti’ye Katılmayacak!

AYDIN BAŞKANIN GEÇİŞİNE YANIT

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da benzer bir adım atabileceği düşünülmüştü. Ancak bu iddialarla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Yavaş’ın AK Parti’ye katılacağına dair ortaya atılan söylentiler kesin bir dille yalanlandı.

YALANLAMA AÇIKLAMASI

Yapılan yalanlama duyurusunda şu ifadeler yer aldı: “Kamuoyuna Duyuru. Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz.”