Mansur Yavaş: “Bu Benim Son Dönemim”

BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, siyasi geleceğine dair dikkat çekici bir açıklama gerçekleştirdi. İkinci döneminin sonunda belediye başkanlığı görevini devredeceğini belirten Yavaş, “Bu benim son dönemim” diyerek kesin bir mesaj iletti. Polatlı’da yaptığı açıklamada, görev süresinin sona ermesinin ardından halkla veda etmeye ve helalleşmeye geleceğini söyledi.

VEDALAŞMA VE HELALLEŞME PLANI

Polatlı’da halka seslenen Mansur Yavaş, hizmet odaklı bir yönetim anlayışıyla yürüttüğü çalışmalara vurgu yaptı. “Görev süremiz bitince tekrar buraya vedalaşmaya ve helalleşmeye geleceğiz” sözleriyle, ikinci döneminin tamamlanmasıyla beraber siyaset sahnesinden çekileceğini duyurdu. Bu ifadeler, hem Ankara’da hem de ülke genelinde büyük bir yankı uyandırdı ve sosyal medya platformlarında yoğun bir şekilde tartışmalara neden oldu.

İKİNCİ DÖNEMDE HEDEFLER

Yavaş, açıklamasında Ankara genelindeki projelerine de dikkat çekti. İkinci döneminin sonunda kalıcı ve iz bırakan hizmetler sunmayı amaçladığını ifade etti. Görev süresince halkın ihtiyaçlarına öncelik verdiğini belirten Yavaş, bu dönemi kendisi için bir veda süreci olarak tanımladı.

2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Mansur Yavaş’ın “son dönem” ifadesi, siyasi kulislerde büyük bir hareketlilik yarattı. Yavaş’ın bir daha aday olmayacağını duyurması, Ankara siyasetinde ve ülke genelinde yeni dengelerin oluşabileceği yorumlarına yol açtı. Bu karar, Yavaş’ın siyasi yaşamında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

HİZMETLERİN SÜRDÜRÜLMESİ VE VEDA

Mansur Yavaş, açıklamasında Ankara ve Polatlı’daki hizmetlerin sürdürülebilirliğine dikkat çekti. Görevini tamamladıktan sonra halkla helalleşmek istediğini ifade eden Yavaş, veda mesajına duygusal bir ton kattı. Bu açıklama, Yavaş’ın siyasi geleceği hakkındaki spekülasyonları da beraberinde getirdi.