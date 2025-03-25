Mansur Yavaş: “Bu Benim Son Dönemim”

ANLAŞILAN BİR SONUÇ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, siyasi kariyeri ile ilgili dikkat çekici bir açıklama gerçekleştirdi. İkinci döneminin sona ermesiyle birlikte belediye başkanlığı görevini bırakacağını belirten Yavaş, “Bu benim son dönemim” diyerek kesin bir mesaj verdi. Polatlı’da gerçekleştirdiği konuşmada, görev süresi tamamlandığında halkla vedalaşmaya ve helalleşmeye geleceğini duyurdu.

VEDALAŞMA VE HELALLEŞME PLANLARI

Polatlı’daki halka seslenen Mansur Yavaş, hizmet odaklı bir yönetim anlayışına sahip olduğunu vurguladı. “Görev süremiz bitince tekrar buraya vedalaşmaya ve helalleşmeye geleceğiz” sözleriyle, ikinci döneminin sonunda siyasi arenadan çekileceğini ifade etti. Bu ifadeler, Ankara ve Türkiye genelinde büyük yankı buldu ve sosyal medya platformlarında yoğun tartışmalara yol açtı.

HİZMET ODakLI DÖNEMİN HEDEFLERİ

Yavaş, açıklamasında Ankara genelinde ve ilçelerde yürütmekte olduğu projelere dikkat çekti. İkinci döneminin sonunda kalıcı ve iz bırakan hizmetler bırakmayı hedeflediğini belirten Yavaş, görevi süresince halkın ihtiyaçlarına öncelik verdiğini dile getirdi. Bu dönemin kendisi için bir veda süreci olduğunu açıkça ifade etti.

SİYASİ GÜNDEME ETKİSİ

2024 yerel seçimlerinde yeniden başkan seçilen Mansur Yavaş’ın “son dönem” açıklaması, siyasi kulislerdeki hareketliliği artırdı. Yavaş’ın bir daha aday olmayacağını ilan etmesi, Ankara’daki siyaset ve ulusal düzeyde yeni dengelerin ortaya çıkabileceğine dair yorumların yapılmasına neden oldu. Bu karar, Yavaş’ın siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

VEDA MESAJLARI

Mansur Yavaş, konuşmasında Ankara ve Polatlı’daki hizmetlerin sürdürülebilirliğine vurgu yaptı. Görevini tamamladıktan sonra halkla helalleşmek istediğini ifade eden Yavaş, veda mesajıyla duygusal bir ton da kattı. Bu açıklama, Yavaş’ın siyasi geleceğine dair pek çok spekülasyonu da beraberinde getirdi.