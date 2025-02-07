Mansur Yavaş CHP Ön Seçimine Katılacak mı?

ABDULKADİR SELVİ’DEN CHP ÖN SEÇİM DEĞERLENDİRMELERİ

Abdulkadir Selvi, CHP’de yapılacak olan ön seçimle ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu ve Mansur Yavaş’ın ön seçime katılmama olasılığı üzerinde durdu. Selvi, “9 Şubat Pazar günü Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya gelecek” diyerek, Yavaş’ın ön seçim kararına sıcak bakmadığını ifade etti. Mansur Yavaş’ın, Özgür Özel’den umudunu kaybettiğini ve bu nedenle ön seçime katılmayı düşündüğünü belirtti. Selvi, Yavaş’ın ön seçim katılma düşüncesinin birkaç sebebi olduğunu söyledi: “Ön seçimde Ekrem İmamoğlu’nun zaferle çıkmasına kesin gözüyle bakıyor. Ayrıca, ön seçimde kaybetmesi durumunda, bunun CHP’den bağımsız bir aday olarak yarışmak anlamına geleceği için etik davranmamakla suçlanabilir.”

ÖN SEÇİM VE PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI

Selvi, CHP’de yaklaşan ön seçim kararıyla ilgili olarak, “9 Şubat Pazar günü Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya gelecekler. Ancak bu, durumu değiştirmeyecek. Çünkü bir gün sonra Parti Meclisi toplanıp, cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesi kararını alacak. Parti Meclisi’nde karar alınması için her türlü önlem alındı. Sonrasında seçim takvimi ilan edilecek. Ramazan Bayramı’ndan sonra CHP teşkilatlarına sandık kurulup, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.” dedi.

MANSUR YAVAŞ’IN UMUDU KAYBETMESİ

Selvi, Mansur Yavaş’ın ön seçim kararına sıcak bakmadığına dikkat çekerek, “Mansur Yavaş’ın, yaptığı üç görüşmeden sonra Özgür Özel’den umudunu kaybettiği söyleniyor.” ifadelerini kullandı. Yavaş’ın, usul hatası yapmamak adına pazar günü yapılacak olan üçlü toplantıya katılacağı ve itirazlarını dile getireceği belirtildi. Ancak Parti Meclisi’nin karar almasının ardından Yavaş’ın bir karar vereceği kaydedildi. Selvi, Yavaş için bazı noktaları şöyle sıraladı: “Mansur Yavaş CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ancak giderek bu imkânı kaybediyor. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak olan ön seçime katılırsa, çıkan sonuca razı olması gerekiyor.”

İMAMOĞLU’NUN GÜCÜ VE YAVAŞ’IN DURUMU

Selvi, Yavaş’ın ön seçimle ilgili belirli kaygıları olduğunu vurgulayarak, “Ekrem İmamoğlu CHP’de çok güçlü. Mansur Yavaş’ın ise CHP’de karşılığı zayıf.” dedi. Ön seçime katılan Yavaş’ın kaybetmesi halinde, ilk yenilgisini almış olacağını ve ön seçimde kaybettikten sonra sonuçları tanımayıp CHP’den bağımsız bir aday olursa etik davranmamakla suçlanacağını ifade etti. Bunun yanı sıra, Yavaş’ın kendini bağımsız hissetmek için ön seçime katılmayı düşünmediği dile getirildi. Özgür Özel’in ise Yavaş’la görüşmeler sonrası, “Ön seçime girer girmez bilmiyorum” dediği aktarıldı.

YAVAŞ’IN AÇIKLAMALARI VE KILIÇDAROĞLU’NUN YORUMU

Mansur Yavaş’ın, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili düşüncelerini kamuoyuyla paylaşması bekleniyordu. Yavaş’ın, CHP oylarıyla belirlenmesini doğru bulmadığı ve sürecin erken olduğunu eleştireceği öngörülüyordu. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu’nun da cumhurbaşkanı adayının erken belirlenmesinin yanlış olduğu yönünde bir açıklama yapması gerektiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu, durumu pimi çekilmiş bombaya benzetmişti. Bu gelişmelerin ardından, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun birlikte yeni bir hamle yaparak pazar günü üçlü toplantı formülünü geliştirdikleri kaydedildi. Mansur Yavaş’ın bu gelişmeler ışığında ne yapacağı belirsizlik taşırken, Yavaş’ın Özgür Özel’den umudunu kaybetmiş olması açık bir şekilde ifade edildi.