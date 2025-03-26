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Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nu Cezaevinde Ziyaret Etti

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Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun ziyareti için Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na geldi. İmamoğlu’na dün CHP lideri Özelin bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtiliyor. Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu, ziyarete ilişkin detayları aktardı. Yavaş’ın burada, Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ ile de görüşeceği öğrenildi. Yavaş’ın görüşmelerinin ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN GELİŞİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Silivri’ye doğru yolda olduğu ve birazdan Marmara Cezaevi’nde olacağı öğrenildi. Bu gelişmeler, ziyaretlerin önemli bir baskın gündem oluşturduğunu gösteriyor.

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