Mansur Yavaş: Hakkımda Soruşturma Bulunmuyor

GÖZALTINA ALINAN BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Uluslararası bir fuar için Tayvan’da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından programını yarıda bırakıp Türkiye’ye döndü. Türk Hava Yolları’na ait uçakla saat 05.10’da Tayvan’ın başkenti Taipei’den İstanbul’a gelen Yavaş, İstanbul Havalimanı VIP Terminali’nde basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

HUKUKUN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Hakkında soruşturma başlatılacağı yönündeki iddialara yanıt veren Yavaş, “Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda 109 tane şikayet yapıldı; bunların 101 tanesi mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerleri de mülkiye müfettişleri tarafından inceleniyor ve kapatılacağından eminim. Hakkımda şu anda herhangi bir soruşturma yok. 1999 yılından bugüne kadar, yani ilk belediye başkanı olduğum günden beri tüm banka hesaplarım herkes tarafından incelenebilir. Çok açık bir şekilde kamuoyuna da açılabilir” ifadelerini kullandı. Yavaş, “Korktuğumuz bir şey yok” diyerek, “Bu iddialara bakarak kendi kendine bir şey bulup aleyhimize konuşma ihtimalleri var gibi geliyor. Eğer yoksa bu konuları televizyonda tartışmasalar, herkesin bir ailesi var. Bir şekilde ‘hadi gidin bir şeyler bulsunu’ demek, bu durumu daha da kötüleştiriyor. Hukuk herkese lazım. Hukuk dışına çıkanlar için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Arnavutluk Kararı’nı dikkate almalarını öneririm” dedi.

POLİTİKADA TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili de konuşan Yavaş, “Artık günümüzde yargının tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini vurguluyoruz, fakat bazı kalemler ve yorumcular birkaç gün öncesinden her şeyi öngörerek açıklamalar yapıyorlar. Avukatının ulaşamadığı bilgilere bu yorumcular nasıl ulaşıyorlar anlamak zor. Uçaktan gelirken televizyonlara baktım, bu olay dünyada konuşuluyor ve Türkiye’deki yargıya olan güvenin azaldığı söyleniyor. Böyle bir ülkede kimse ticaret yapmak istemez, ilişki kurmak istemez. Dolayısıyla, bir an önce parlamenter sisteme geçiş yollarının açılması ve tarafsız, bağımsız bir yargının kurulması gerekiyor. Eğer biz hukuka güvenmeyeceksek, neye güveneceğiz? Devletin en büyük güvencesi herkesin güvence kaynağı olan adil bir hukuk sistemidir. Ancak bugün bu konuları tartışmak bile mümkün değil” şeklinde konuştu.