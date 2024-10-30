Mansur Yavaş’ın Sergi Paylaşımı Dikkat Çekti

BELEDİYE BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMASI

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında Özer’in evi ve belediye binasında detaylı bir arama yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Ahmet Özer’in, terör örgütü liderlerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişim kurduğu belirtildi.

CHP LİDERİ VE BAŞKANLARDAN TEPKİLER

Olay sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarından tepkiler ardı ardına geldi. Tepkilerin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya üzerinden sergi paylaşımı yapması ise dikkat çekti. İşte Yavaş’ın o paylaşımı;