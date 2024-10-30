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Mansur Yavaş’ın Sergi Paylaşımı Dikkat Çekti

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BELEDİYE BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMASI

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında Özer’in evi ve belediye binasında detaylı bir arama yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Ahmet Özer’in, terör örgütü liderlerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişim kurduğu belirtildi.

CHP LİDERİ VE BAŞKANLARDAN TEPKİLER

Olay sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarından tepkiler ardı ardına geldi. Tepkilerin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya üzerinden sergi paylaşımı yapması ise dikkat çekti. İşte Yavaş’ın o paylaşımı;

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“Annem Ankara” Setinde Bayram Kutlaması

Kanal D'nin yeni dizisi "Annem Ankara"nın başrolünde yer alan Bergüzar Korel, Cumhuriyet Bayramı'nı sette ay-yıldızlı bayrakla kutladı ve fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
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Esenyurt’un Belediye Başkanı Tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

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