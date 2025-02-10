Mansur Yavaş Ön Seçime Katılmayacak

YAVAŞ’TAN ÖN SEÇİME KATILMAMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e partisinin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını açıkladı. CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, CNN TÜRK canlı yayınında Ankara’daki son kulis bilgilerini aktardı. Yavaş, herhangi bir resmi açıklama yapmadı ancak kulis bilgileri doğrultusunda, ön seçime katılmayacağını Özel ve İmamoğlu’na bildirdi. Ön seçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini vurguladı.

YAVAŞ’IN GÜNDEM YORUMU

Mansur Yavaş, “Gündemin bu olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullanarak, durumun pek de öncelikli olmadığını dile getirdi. Ayrıca, yazar Ali Taş’ın 9 Şubat’ta yazısını okuduğu belirtildi. Yavaş’ın, adayın belirlenmesi için oldukça erken olduğu görüşünü dile getirdiği kaydedildi. Bu bağlamda, “centilmenlik anlaşması” ifadesi dikkat çekti.

GENEL MERKEZİN TAKVİMİ DEĞİŞMEYECEK

Elde edilen bilgilere göre, CHP genel merkezi takviminde herhangi bir değişiklik yapmayı planlamıyor. Yaklaşık 3 ay içerisinde CHP üyeleri, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.