Mansur Yavaş Ön Seçime Katılmayacak

MANŞETİYİ BELİRLEYEN KARAR

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) cumhurbaşkanı adayı için yapılacak ön seçimde ismi geçen isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katılmama kararı aldı. Yavaş, bu kararını CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdikleri üçlü görüşme sırasında Özel’e iletti.

TOPLANTIDA YAVAŞ’IN YANITI ÖNE ÇIKTI

Özgür Özel, Yavaş ve İmamoğlu ile bir araya gelerek, Yavaş’ın yaklaşan seçimdeki yöntem ve zamanlama konusundaki itirazını ele aldı. CHP’nin erken seçim çağrısı ve aday belirleme süreciyle ilgili alınan kararlar üzerine İmamoğlu destek verirken, Yavaş, bu sürecin erkenden başlatılmasının uygun olmadığını ifade etti. İkili, 2,5 saat süren bu görüşmede, bu konuları detaylı olarak değerlendirdi.

PAYLAŞIMDA BİRLİK VURGUSU

Görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Özel, “Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak.” sözleriyle dayanışmaya vurgu yaptı.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI BEKLENİYOR

Bu görüşme, seçim hazırlıklarının netleşeceği kritik Parti Meclisi toplantısı öncesinde gerçekleşti. Bugün saat 12.00’de yapılacak olan toplantıda, erken seçim stratejileri, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılacak seçim ve aday kriterleri gibi önemli konular masaya yatırılacak.