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Mansur Yavaş Ön Seçime Katılmıyor

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ’IN KARARI

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) cumhurbaşkanı adayı belirlemek için gerçekleştirilecek ön seçim sürecinde adı geçen adaylardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararını açıkladı. Yavaş, CHP’nin düzenleyeceği ön seçime katılmama kararı aldı. Bu kararını, dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları üçlü zirvede Özel’e iletti.

ÜÇLÜ GÖRÜŞMEDE YAVAŞ’IN İTİRAZLARI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile dün akşam bir araya geldi. Bu görüşmede, Yavaş’ın yöntem ve zamanlamaya ilişkin itirazları ele alındı. DP’nin yaptığı erken seçim çağrısının ardından, cumhurbaşkanı adayını üyelerin oylarıyla belirleme kararı alındı. İmamoğlu bu kararı desteklerken, Yavaş için bu adımın erken olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLAR

Görüşme sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Özel, “Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak.” ifadelerine yer verdi.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI GÜNDEMDE

Görüşme, seçim için yol haritasının oluşturulacağı parti meclisi toplantısından önce gerçekleşti. Bugün saat 12.00’de başlayacak olan Parti Meclisi toplantısında, erken seçim stratejileri masaya yatırılacak. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak seçim, aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları da gündeme alınacak.

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