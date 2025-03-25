Mansur Yavaş: Son Dönemim Dedi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN ÖNEMLİ AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi hayatı hakkında dikkat çekici bir beyanat verdi. İkinci dönemi sona erdiğinde belediye başkanlığını bırakacağını belirten Yavaş, “Bu benim son dönemim” diyerek kesin bir mesaj iletti. Polatlı’da gerçekleştirdiği konuşmasında, görev süresinin tamamlanmasında halkla helalleşmeye ve vedalaşmaya geleceğini söyledi.

GÖREV SÜRESİ BİTİNCE VEDALAŞACAK

Polatlı’da vatandaşlara seslenen Mansur Yavaş, hizmet odaklı bir yönetim anlayışıyla çalıştığını vurguladı. “Görev süremiz bitince tekrar buraya vedalaşmaya ve helalleşmeye geleceğiz” sözleriyle, ikinci döneminin sonunda siyasetten ayrılacağını açıkladı. Bu ifadeleri, hem Ankara’da hem de ulusal düzeyde büyük yankı buldu ve sosyal medya üzerinde yoğun tartışmalara sebep oldu.

KALICI HİZMETLER HEDEFİ

Yavaş, yaptığı açıklamada Ankara genelinde ve ilçelerde sürdürdüğü projelere atıfta bulundu. İkinci döneminin sonunda kalıcı ve iz bırakan hizmetler sunmayı amaçladığını belirtti. Görev süresi boyunca halkın ihtiyaçlarına öncelik verdiğini ifade eden Yavaş, bu dönemin kendisi için bir veda süreci olduğunu net bir şekilde dile getirdi.

2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Mansur Yavaş’ın “son dönem” duyurusu, siyasi ortamlarda hareketliliğe yol açtı. Yavaş’ın bir daha aday olmayacağını açıklaması, Ankara siyasetinde ve ulusal ölçekte yeni dengelerin oluşabileceği yorumlarına neden oldu. Bu karar, Yavaş’ın siyasi yaşamında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

HİZMETLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE VURGU YAPTI

Yavaş, konuşmasında Ankara ve Polatlı’daki hizmetlerin sürdürülebilirliğine değer verdi. Görevini tamamladıktan sonra halkla helalleşmek istediğini dile getiren Yavaş, veda mesajıyla duygusal bir ton ekledi. Bu açıklama, Yavaş’ın siyasi geleceği ile ilgili spekülasyonları da ortaya çıkardı.