Mansur Yavaş’tan Açıklama Geldi!

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL OLDU

CHP İstanbul İl Kongresi, yaşanan son gelişmeler sonucu iptal oldu. Mahkemenin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul kongresine dair aldığı karar ile Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Ayrıca, 196 delege tedbiren uzaklaştırılarak kongre süreci durduruldu.

GEÇİCİ OLARAK GÜRSEL TEKİN ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin yönetiminde bir heyet atanması gerçekleştirildi. Bu heyet içerisinde Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap yer alıyor. Mahkeme kararının etkileri devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir açıklama yaparak duruma değindi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Yavaş, “Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir.” ifadesine yer verdi.

TEDBİR KARARI DEMOKRASİ İLE BAĞDAŞMIYOR

Mansur Yavaş, “Partimizin İstanbul İl Kongresiyle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır.” dedikten sonra, hukukun önemli bir fonksiyonuna dikkat çekti. “Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır” diyen Yavaş, Türkiye’nin geleceğinin ancak adaletin çerçevesinde, hukukun üstünlüğünün sağlandığı ve demokrasinin gerçekten hayata geçtiği bir sistemle güvence altına alınabileceğini vurguladı.