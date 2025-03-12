Mansur Yavaş’tan Adaylık Üzerine Açıklama

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ VATANDAŞLARLA İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ ilçesinde düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yavaş, konuşmasında görev süresinin sonlarına yaklaşırken halkına hizmet etmeye devam edeceğini belirtti ve Türkiye’nin asıl gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu vurguladı. “Son dönemim demiştim, ama görevimizin son gününe kadar Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz.” diyerek, mevcut siyasi tartışmalara değinerek, “Ülkemizin asıl gündemi ekonomi olmalı.” dedi.

SEÇİM SÜRECİ VE HAZIRLIKLAR

Yavaş, siyasi tartışmalar hakkında da düşüncelerini ifade etti. “Ne yazık ki emeklilerin, işçilerin durumu gibi çok önemli meseleler yerine, bizleri tartışıyorlar.” dedi. Genel Başkan Özgür Özel ile sürekli temasta olduklarını ve birlikte çalıştıklarını belirten Yavaş, bu süreçte bazı insanların kendi aralarına ihtilaf sokmaya çalıştığını ancak kendilerinin öyle siyasetçiler olmadıklarını dile getirdi. Ekrem İmamoğlu’nun erken seçim çağrısını saygıyla karşıladığını vurgulayan Yavaş, “Seçim zamanı geldiğinde, eğer anket sonuçları bu şekilde olursa, durumu yeniden değerlendiririz.” şeklinde konuştu.

EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEĞİ

Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na yönelik herhangi bir siyasi kumpas olması durumunda, her zaman yanında olacağını belirterek, “Eğer Ekrem Başkan’a siyasi tuzaklar kurulursa, herkes bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım.” ifadelerini kullandı. Yavaş, bu durumun önemini vurgulayarak bunu kamuoyuna saygıyla açıkladı.

PARTİ İÇİNDEKİ BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Yavaş, konuşmasının sonunda partilerindeki birlik ve beraberliği pekiştirerek, “Ayrılık bekleyenler, kavga bekleyenler boşuna beklemesin.” dedi. Gelecekte iktidar değişiminde Türkiye’nin nasıl bir yer olacağına dikkat çekti. Ortak amaçlarının “halktan kopmuş bir iktidardan kurtulmak ve bu iktidarı değiştirmek” olduğunu belirtti. “İnşallah, Özgür Başkanımız, Ekrem Başkanımız ve tüm partililerimizle birlikte, bu hükümetten şikayetçi olan herkesi yanımıza alarak, ülkemizi değiştirmeyi başaracağız.” diyerek konuşmasını tamamladı.