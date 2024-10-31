Mansur Yavaş’tan Ahmet Özer Açıklaması

ANKARA BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ’TAN AHMET ÖZER AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden bir paylaşım gerçekleştirerek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ile ilgili görüşlerini kamuoyuna iletti. Yavaş, Özer’in sabah saatlerinde gözaltına alınıp, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlaması ile tutuklanmasını eleştirdi. Yavaş’ın ifadesinde, “Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 5.30’unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir” dedi.

UZUN YILLAR SONRAKİ İDDİALAR

Yavaş, savcılığın tutuklama talep müzekkeresinde bahsedilen olayların uzun bir zaman dilimine yayılarak tespit edilmesinin nedenini sorguladı. “Neden bu tarihe kadar beklenmiştir?” diye soran Yavaş, suçlamaların zamanlamasını endişe verici buldu. Yavaş, “Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken delillerin karartılma ihtimali olmaması, sabit ikametgah sahibi olması ve bunun gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır” ifadelerini kullandı.

TOKATCI SUÇLAMALAR VE DEMOKRASİ SORUNU

Son dönemlerde terör örgütü liderlerine yasal statü arayışlarının olduğunu belirten Yavaş, “Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir” dedi. Yavaş, tutuklama işlemi gerçekleştirilmeden önce bazı internet sitelerinde kayyum atanacağı iddialarının çıkmasının, durumun siyasi bir boyut kazandığını ortaya koyduğunu vurguladı. Bu gelişmelerin, Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasının altındaki siyasi motivasyonları gözler önüne serdiğini ifade etti.