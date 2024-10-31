Mansur Yavaş’tan Ahmet Özer Açıklaması

BAŞKAN YAVAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınıp “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklanmasını değerlendirdi. Yavaş, İçişleri Bakanlığı’nın, Özer’in yerine kayyım atamasına da dikkat çekti.

HUKUKA UYGUNSUZLUK VE İTİBARSIZLAŞTIRMA

Yavaş ilk olarak, “Seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrılması mümkün iken, sabahın 5.30’unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir” ifadesini kullandı ve bu durumu itibarsızlaştırma girişimi olarak değerlendirdi.

IDDIALARIN BEKLETİLMESİ

Ayrıca, Yavaş, savcılığın tutuklama talep müzekkeresinde yer alan olayların 5-10 yıl geriye gittiğine ve bunun neden bekletildiğine dikkat çekti. “Neden bu tarihe kadar beklenmiştir?” diye sordu.

YARGILAMA SÜRECİNE VURGU

Yavaş, kimsenin suç işleme özgürlüğüne sahip olamayacağını belirtti ve Ahmet Özer’in yasal süreç içerisinde yargılanmasının mümkün olduğunu, delillerin karartılmaması, sabit ikametgahının bulunması gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü uygulanması gerektiğini ifade etti.

DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ GÖZLEMLERİ

Son olarak, son günlerde terör örgütü liderine yasal statü verme çabalarının yanı sıra Ahmet Özer’in asılsız suçlamalarla tutuklanmasının demokrasi ve hukuk devleti açısından endişe verici olduğunu belirtti. Yavaş ayrıca, “Henüz tutuklama yapılmadan, Esenyurt Belediyesine kayyum atandığı iddiaları işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir” dedi.