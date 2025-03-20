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Mansur Yavaş’tan Dilek İmamoğlu’na Ziyaret

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SÖZLERİYLE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE VURGU YAPIYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, eşi Dilek İmamoğlu’nu ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Yavaş, hukukun üstünlüğüne dikkat çekti ve “Hukukun İşlemesini Temenni Ediyoruz” sözlerini dile getirdi. Ayrıca, Saraçhane’de düzenlenecek olan mitinge katılacağını belirtti.

Mansur Yavaş, açıklamalarında Türkiye’deki siyasallaşmış yargıya dikkat çekerek, “Sığınacağımız tek liman hukuktur. İnşallah hukuk devletinin gereği yapılır” şeklinde ifadeler kullandı. Ekrem İmamoğlu’nun daha önce ifadeye çağrıldığında gönüllü olarak gittiğini hatırlatan Yavaş, gözaltı sürecinin hukuka uygun olmadığını vurguladı.

Yavaş, akşam saatlerinde Saraçhane’de gerçekleştirilecek mitinge katılacağını duyurdu. “Herkes kalbinden geçenleri, protestolarını akşam bildirecek” diyerek, Cumhuriyet Halk Partisi ailesi ve Türk milletinin yaşananları gördüğünü ve destek verdiğini ifade etti.

Mansur Yavaş, 23 Mart’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili soruları da yanıtladı. Yavaş, sandık başına giderek oy kullanacağını belirtti ve seçim sürecinin önemine dikkat çekti.

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