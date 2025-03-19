Mansur Yavaş’tan Diploma Kararı Tepkisi

MANSUR YAVAŞ’TAN İMAMOĞLU’NA DESTEK VURGUSU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesini eleştirdi. Yavaş, “Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim’ kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar ASKIYA alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum.” dedi. İmamoğlu’na yönelik haksızlığı kabul etmediğini belirten Yavaş, haklı mücadelesinde ona sonuna kadar destek olacağını da ifade etti.

DEMOKRASİ BİR EVREYE GİRDİ

Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun hukuka uygun olan diplomasının iptal edilmesiyle Türkiye demokrasisinin “maalesef bir başka evreye geçtiğini” söyledi. Ekrem İmamoğlu’nun, partileri için cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisine anayasal olarak sahip TBMM Grubu’nun büyük çoğunluğu tarafından onaylandığını hatırlatan Yavaş, bu sürecin demokrasiyi riske atan bir yaklaşımla rakiplerin devre dışı bırakılması olarak değerlendirildiğini kaydetti. Ayrıca, İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile hukuki istikrar ve hukuk devleti ilkelerinin ihlal edildiğine dikkat çekti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Yavaş, İstanbul Üniversitesi’nin verdiği kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Tüm hukuki sürecin işletileceğini ve Genel Merkezimiz öncülüğünde bu karara karşı gereken adımların atılacağını herkesin bilmesini isteriz.” dedi. İmamoğlu’na yönelik zorlama ile adaylık hakkının elinden alınmasına sessiz kalmayacaklarının altını çizen Yavaş, “Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye’de hukukun üstünlüğüne gölge düşüren her adımın karşısında duracaklarını vurguladı.

DAYANIŞMA VAADİ VE MÜCADELE KARARLILIĞI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki dayanışma duygusunun küçümsenmemesi gerektiğini ifade eden Yavaş, büyük makamlar karşısında bu birliği kaybetmeyeceklerini belirtti. “Selden kütük kapmaya çalışanlarla bizleri aynı tutmaya kalkmasınlar.” diyerek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Yavaş, adaletsizliklere ve demokrasi dışı müdahalelere karşı sessiz kalmayacaklarını, mücadelelerinde en güçlü desteklerini sürdüreceklerinin altını çizdi. Ekrem İmamoğlu’na yönelik bu haklı mücadelesinde sonuna kadar yanında olduklarını ifade etti.