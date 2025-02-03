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Mansur Yavaş’tan Erken Adaylık Yorumu

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CHP CUMHURBAŞKANI ADAYINI SEÇİMLE BELİRLİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek için seçim yapma kararı aldı. Bu bağlamda, cumhurbaşkanı adayının seçim şekli ve şartlarına ilişkin ön seçim yönergesinin, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) onayından sonra salı günü Meclis grubunda açıklanması bekleniyor. Hazırlanan taslağa göre, öncelikle adaylar netleşecek, ardından pusulalar basılacak ve mühürler hazırlanacak. Sonrasında mahalle mahalle sandıklar konularak CHP üyeleri cumhurbaşkanı adayını seçmesi için davet edilecek. Cumhurbaşkanı adayı seçiminin 30 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

MANSUR YAVAŞ: ADAY BELİRLEMEK İÇİN ERKEN

CHP, aday belirleme sürecine girmeyi planlasa da ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu gelişmenin erken olduğunu ifade ediyor. Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Seçim tarihi belli değilken neyi tartışacağız.” diyerek durumu değerlendirdi. Ayrıca, şartların ve birçok şeyin zamanla değişebileceğine dikkat çeken Yavaş, “Öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Derin yoksulluğa yoğunlaşmalıyız.” şeklinde konuştu.

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