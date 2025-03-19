Mansur Yavaş’tan Gözaltı Tepkisi

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olma yolunda ilerleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “ASLA AMA ASLA KABUL EDİLEMEZ” ifadesini kullandı.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SALDIRI

Yavaş, açıklamasının devamında “Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor” dedi. Yavaş, gözaltı nedeninin belirsizliğine dikkat çekerek, “Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir? Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır” açıklamasında bulundu.

HUKUK DIŞI MÜDAHALELERİN SONUÇLARI

Yavaş, bu tür müdahalelerin karşılıksız kalmayacağını vurgulayarak, “Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız!” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, “Ekrem Başkanımız yalnız değildir!” diyerek, İmamoğlu’na destek verdi.