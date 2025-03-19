Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na Destek Açıklaması

MANSUR YAVAŞ’TAN İMAMOĞLU’NA DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline tepki gösterdi. Yavaş, “Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim “Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim” kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar ASKIYA alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum.” şeklinde konuştu.

HUKUKSUZLUĞA TEPKİ

Mansur Yavaş, İmamoğlu’na yapılan haksızlığı kabul etmediğini belirterek, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Sn. Ekrem İmamoğlu’nun hukuka ve tüm mevzuata uygun diplomasının iptal edilmesine ilişkin karar sonrası Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçmiştir.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun partinin cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisine, TBMM Grubu’nun desteğiyle sahip olduğunu hatırlattı.

DEMOKRASİ İÇİN BİR UYARI

Yavaş, “Demokrasiye uygun olmayan bir biçimde rakipleri devreden çıkarmak öncelikli olarak Türkiye’ye ve onun on yıllara yayılan demokrasisine yapılabilecek en büyük kötülüktür.” diyerek, İmamoğlu’nun diplomasının iptalinin hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, İstanbul Üniversitesi’nin verdiği karara karşı tüm hukuki süreçlerin işletileceğini ve gereken adımların atılacağını belirtti.

ADALETSİZLİKLERE SESSİZ KALINMAYACAK

Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun adaylık hakkının hukuk ve demokrasi dışı bir zorlama ile elinden alınmasına karşı sessiz kalmayacaklarını, “Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum.” diyerek ifade etti. Ayrıca, yaşanan tüm adaletsizliklere karşı CHP olarak en güçlü mücadeleyi vereceklerini duyurdu.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Yavaş, CHP içindeki dayanışma duygusunun önemine de dikkat çekerek, “Bu birlikteliği kaybetmeyeceğimizi unutmasınlar.” ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu’na yönelik desteklerinin hiç bir şekilde azalmayacağını belirten Yavaş, “Türkiye’de hukukun üstünlüğüne gölge düşüren her adımın karşısında olmaya, adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz.” şeklinde sözlerini tamamladı.