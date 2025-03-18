Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na Destek Mesajı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI MANSUR YAVAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasını iptal etmesine sert tepki gösterdi. Yavaş, “Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim’ kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar ASKIYA alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum.” dedi. İmamoğlu’na yapılan haksızlıkları reddettiğini ve onun haklı mücadelesinde yanımda olacağını vurguladı.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Sn. Ekrem İmamoğlu’nun hukuka ve tüm mevzuata uygun diplomasının iptal edilmesine ilişkin karar sonrası Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçmiştir.”

Ayrıca Yavaş, “Hatırlatmak gerekir ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, partimizin cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisine anayasal olarak sahip TBMM Grubumuzun büyük çoğunluğunun verdiği imzalarla; Parti Meclisimizin Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için yöntem olarak öngördüğü ön seçime katılma hakkı elde etmiştir.” dedi.

Yavaş, demokrasiye uygun olmayan şekilde rakipleri saf dışı bırakmanın Türkiye’ye en büyük kötülük olduğunu ifade etti. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali, hukuki istikrar ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. “Buna izin vermek bu ülkeye ve demokrasisine yapılan en büyük ihanettir.” diyerek hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini söyledi. Ayrıca, “İmamoğlu’nun hukuk ve demokrasi dışı bir zorlama ile adaylık hakkının elinden alınmasına sessiz kalacağımızı veya bunun hoşumuza gideceğini kimse düşünmesin.” ifadesinde bulundu.

Yavaş, “Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum.” diyerek tüm hukuki ve siyasi süreçlerde Ekrem İmamoğlu’nun yanında olacağını yineledi. Adaletsizliklere ve demokrasi dışı müdahalelere karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti. “En güçlü mücadeleyi de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla vereceğimizden kimsenin de şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

Yavaş, CHP içindeki dayanışma duygusunun değersizleştirilemeyeceğini vurgulayarak, “Türkiye’de hukukun üstünlüğüne gölge düşüren her adımın karşısında olmaya, adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Ekrem başkanım; haklı mücadelenizin sonuna kadar yanınızdayız.” diyerek sözlerini tamamladı.