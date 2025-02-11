Mansur Yavaş’tan Ön Seçim Hakkında Açıklama

MANSUR YAVAŞ’TAN AÇIKLAMALAR

Mansur Yavaş, ön seçime katılmayacağını duyurmasının ardından, üçlü zirvedeki fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, “Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı” dedi. Ülkemizin daha güzel günlere ulaşabilmesi, emeklilerin, asgari ücretlilerin, öğrencilerin ve işçilerin refaha kavuşabilmesi için “biriz ve beraberiz” ifadesini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ön seçimin 23 Mart’ta yapılacağını açıklayarak, üçlü fotoğrafa atıfta bulundu. Özel, “Çağlayan’daki umutları güçlendirdi. Başkanlarımızla yaptığımız görüşmede, partimizin başarısı için herkes elinden geleni yapacak, hassas bir sürecin yürütülmesi konusunda tam mutabakat sağlandı” ifadelerini kullandı. Ayrıca Özel, Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını kendilerine bildirdiğini belirterek, “Bunun bilinmesini istedi: ‘Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyemiz, elbette onların verecekleri karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız’” şeklinde konuştu.