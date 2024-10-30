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Mansur Yavaş’tan Paylaşım: Destek Yok!

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CHP’LI BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer’in evinde ve belediye binasında detaylı bir arama gerçekleştirildi. Ahmet Özer’in, terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile tam 14 kez görüşmüş olduğu ortaya çıktı.

CHP LİDERİ VE BAŞKANLARDAN TEPKİLER

Olayın ardından CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarından tepkiler geldi. Tepkilerin yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da sergi paylaşımı yapması dikkat çekti. Yavaş’ın o paylaşımı ise kamuoyunda merak konusu oldu.

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