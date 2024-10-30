Mantar Üretimi Isparta’da Hızla Artıyor!

ISPARTA’DA MANTAR ÜRETİMİ ARTIYOR

Isparta, gül, domates, karanfil ve lavanta gibi ürünlerin yanısıra mantar üretiminde de önemli bir konuma gelmiş durumda. Mantarı üreten tesislerde yıl boyunca yaklaşık 350-400 ton mantar elde ediliyor. Kent merkezi yanı sıra, Büyükgökçeli, Sarıidris ve Deregümü bölgelerinde kurulan tesislerle mantar üretimi yaygınlaşmaya başladı. Üretilen mantarlar, Antalya’nın Korkuteli ilçesi başta olmak üzere pek çok ilde alıcı buluyor.

MANTAR ÜRETİM TESİSLERİNİN BAŞARISI

Büyükgökçeli köyünde bulunan bir tesiste 5 bin metrekare alanda mantar üreten Devrim Nas, “2020 yılında yatırım yapmaya karar verdik, 2022 yılında da üretime başladık. 2 bin metrekare kapalı alanımız, 3 bin metre kare ekim alanımız var. Dört erkek çalışanımız ve 7 bayan çalışanımız ile yıllık yaklaşık 350-400 ton civarı mantar üretiyoruz, bu da günlük 1 ile 1,5 ton arası yapıyor. Odalar altışar gün arayla ekildiği için 365 gün mantar oluyor. Mantarın fabrikamızdan çıkış fiyatı kilo olarak yaklaşık 60 TL. Üretilen mantarları biz toptancılara veriyoruz, doğrudan son nihai ürün olarak değil, kasa halinde veriyoruz. Zincir marketlere ve pizzacılara aracı firmalar tarafından ulaştırılıyor” şeklinde ifade etti.

Mantar toplama işinde iki aydır çalışan Hatice Cebeci ise, mantar toplamanın çok zevkli bir iş olduğunu belirterek, “Sabah erken saatlerde gelip mantar toplamaya başlıyoruz. Eğlenceli ve zevkli bir iş. Kendime ek gelir sağlıyorum. Herkesin yapabileceği bir iş, zor bir iş değil, bütün bayanlara öneririm” dedi.

TEŞEKKÜR VE DESTEK ÇAĞRISI

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, yıl boyunca tesislerde mantar üretiminin sürdüğünü vurgulayarak, “Burada 365 gün mantar sezonumuz oluyor. Minimum arazide maksimum ürün anlayışıyla altı kata dizilen mantarımız bu kapalı alanda mevcut. Üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan her bireye çok teşekkür ediyorum. Isparta’da üretilen mantarlar daha çok Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere gidiyor ve buralarda marketlerde alıcı buluyor. Üreten, çalışan kardeşlerimizin hepsinin emeklerine sağlık diyorum. Bu tür modern tesislerimiz Isparta’da mevcut, daha da olması için insanlarımıza tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. İşçiler tarafından yaklaşık 9 kilogram kapasiteli kasalara toplanan mantarlar, soğuk hava deposunda bekletiliyor.