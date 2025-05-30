Maradona’nın Ölüm Dava Süreci İptal Edildi

MARADONA DAVASI İPTAL OLDU

Arjantin futbolunun efsanesi Diego Maradona’nın ölümüne ilişkin yürütülen dava, yargı sürecinde yaşanan usulsüzlükler sebebiyle mahkeme tarafından iptal edildi. Bu kararın merkezinde, davaya bakan yargıç Julieta Makintach’ın “Justicia Divina” (İlahi Adalet) adlı belgeselde yer alması bulundu. Bu durum, tarafsızlık ilkesinin ihlali olarak değerlendirildi ve sürecin geçerliliğini kaybetmesine yol açtı. Mahkeme Başkanı Maximiliano Savarino, Makintach’ın davranışlarının yargılamaya gölge düşürdüğünü ifade ederek, davanın yeni bir mahkeme heyetiyle yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.

HUKUKİ SÜREÇTE YAŞANAN SORUNLAR

Karara hem savcılar hem de sanık ve mağdur yakınlarının avukatları destek verdi. Ancak yerel basında bulunan yorumlara göre, bu iptal kararı Maradona’nın ailesi ve kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Duruşma salonunda bulunan Maradona’nın kızları Dalma ve Giannina gözyaşlarını tutamazken, eski partneri Veronica Ojeda adalet mücadelesini sürdüreceklerini dile getirdi. Dalma Maradona, yaptığı açıklamada, “Yalnızca bir yargıcın sorumsuz davranışı nedeniyle duruşmanın aylarca ertelenmesi kabul edilemez. Bu, açık bir adaletsizliktir. Sorun belgeselin içeriği değil, bir hakimin yargı süreci devam ederken buna katılım göstermesidir,” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Diego Maradona, 25 Kasım 2020’de Arjantin’in Tigre kentinde hayatını kaybetmişti. Ölümüne neden olarak “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” açıklanmıştı. Ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ile psikiyatristi Agustina Cosachov’un da aralarında bulunduğu 7 sağlık görevlisi “ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla yargılanıyordu.