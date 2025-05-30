Maradona’nın Ölümüne Dair Dava İptal

DAVANIN İPTALİNDEN DOLAYI YAŞANAN PROFESYONEL SORUNLAR

Arjantin futbol tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Diego Maradona’nın ölümüyle ilgili açılan dava, yargı sürecinde gerçekleşen usulsüzlükler nedeniyle mahkeme tarafından iptal edildi. İptalin sebebi, davaya bakan yargıç Julieta Makintach’ın “Justicia Divina” (İlahi Adalet) isimli bir belgeselde yer alması oldu. Bu durum, tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiği olarak değerlendirildi ve yargı sürecinin geçerliliğini yitirmesine neden oldu. Mahkeme Başkanı Maximiliano Savarino açıklamasında, Makintach’ın davranışlarının davaya olumsuz etki ettiğini belirtti ve sürecin yeni bir mahkeme heyetiyle yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti.

AİLENİN HÜSRANI VE TEPKİLER

İptal kararına hem savcılar hem de sanık ile mağdur yakınlarının avukatları destek verdi. Ancak yerel medya, bu kararı, Maradona’nın ailesi ve kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. Duruşma salonunda bulunan Maradona’nın iki kızı Dalma ve Giannina gözyaşlarını tutamazken, eski partneri Veronica Ojeda adalet mücadelesini sürdüreceklerini belirtti. Dalma Maradona, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yalnızca bir yargıcın sorumsuz davranışı nedeniyle duruşmanın aylarca ertelenmesi kabul edilemez. Bu, açık bir adaletsizliktir. Sorun belgeselin içeriği değil, bir hakimin yargı süreci devam ederken buna katılım göstermesidir” şeklinde tepkisini açıkladı.

MARADONA’NIN ÖLÜM SORUŞTURMASI

25 Kasım 2020’de Arjantin’in Tigre kentinde vefat eden Diego Maradona’nın ölüm nedeni “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” olarak belirlenmişti. Ölümünün ardında başlatılan soruşturma çerçevesinde, Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatrist Agustina Cosachov’un da içinde yer aldığı 7 sağlık görevlisi “ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla yargılanıyordu.