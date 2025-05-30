Maradona’nın Ölümüne Dair Dava İptal

DAVANIN İPTALİ VE GEREKÇELERİ

Diego Maradona’nın ölümüne ilişkin yürütülen dava, yargı sürecinde meydana gelen usulsüzlükler nedeniyle mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkemenin kararında, davaya bakan yargıç Julieta Makintach’ın “Justicia Divina” (İlahi Adalet) isimli bir belgeselde yer alması önemli bir etken oldu. Bu durum, tarafsızlık ilkesinin ihlali olarak görülerek sürecin geçerliliğini kaybetmesine yol açtı. Mahkeme Başkanı Maximiliano Savarino, Makintach’ın eylemlerinin yargılama üzerinde olumsuz bir etki bıraktığını vurguladı ve davanın yeni bir mahkeme heyeti tarafından yeninden görülmesi gerektiğini belirtti. Bu karara hem savcılar hem de sanık ile mağdur yakınlarının avukatları destek verdi. Ancak yerel basında yer alan yorumlar, bu iptal kararının Maradona’nın ailesi ve kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını gösterdi.

MARADONA’NIN AİLESİNDEN TEPKİ

Duruşma salonunda bulunan Maradona’nın kızları Dalma ve Giannina gözyaşlarına engel olamazken, eski partneri Veronica Ojeda adalet mücadelesine devam edeceklerini dile getirdi. Dalma Maradona, bu duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Yalnızca bir yargıcın sorumsuz davranışı nedeniyle duruşmanın aylarca ertelenmesi kabul edilemez. Bu, açık bir adaletsizliktir. Sorun belgeselin içeriği değil, bir hakimin yargı süreci devam ederken buna katılım göstermesidir” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

MARADONA’NIN ÖLÜMÜ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Diego Maradona, 25 Kasım 2020’de Arjantin’in Tigre kentinde hayatını kaybetmişti. Ölümünün sebebi “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” olarak açıklanmıştı. Ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ile psikiyatristi Agustina Cosachov’un da aralarında bulunduğu 7 sağlık görevlisi, “ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla yargılanıyordu.