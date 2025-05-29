Maradona’nın Ölümüyle İlgili Dava İptal

MARADONA DAVASI YARGI SÜRECİ İPTAL EDİLDİ

Arjantin futbolunun unutulmaz ismi Diego Maradona’nın ölümüne yönelik yürütülen dava, mahkeme tarafından iptal edildi. İptalin başlıca sebebi, davaya bakan yargıç Julieta Makintach’ın söz konusu dava süreci devam ederken “Justicia Divina” (İlahi Adalet) adlı belgeselde yer alması oldu. Bu durum, tarafsızlık ilkesinin ihlali olarak kabul edildi ve sürecin geçerliliğini yitirmesine neden oldu.

YARGIÇA TEPKİLER

Mahkeme Başkanı Maximiliano Savarino, yaptığı açıklamada Makintach’ın tutumunun yargılamaya olumsuz etki ettiğini belirtti. Savarino, davanın yeni bir mahkeme heyetiyle baştan görülmesi gerektiğini vurguladı. Karar, hem savcılar hem de sanık ve mağdur yakınlarının avukatları tarafından desteklendi. Ancak yerel basında yer alan görüşler doğrultusunda, bu iptal kararı Maradona’nın ailesi ve kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

MARADONA’NIN AİLESİNDEN TEPKİLER

Mahkeme salonunda bulunan Maradona’nın kızları Dalma ve Giannina gözyaşlarını tutamadı. Eski partneri Veronica Ojeda, adalet mücadelesine devam edeceklerini ifade etti. Dalma Maradona, “Yalnızca bir yargıcın sorumsuz davranışı nedeniyle duruşmanın aylarca ertelenmesi kabul edilemez. Bu, açık bir adaletsizliktir. Sorun belgeselin içeriği değil, bir hakimin yargı süreci devam ederken buna katılım göstermesidir” diyerek tepkisini dile getirdi.

MARADONA’NIN ÖLÜM NEDENİ VE SORUŞTURMA

Diego Maradona, 25 Kasım 2020’de Arjantin’in Tigre kentinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” olarak açıklanmıştı. Ölüm sonrasında başlatılan soruşturma doğrultusunda, Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ile psikiyatristi Agustina Cosachov’un da aralarında bulunduğu 7 sağlık görevlisi, “ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla yargılanıyordu.