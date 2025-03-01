Maraş Burma Bileziği 2025’te İlgi Odağı

MARAŞ BURMA BİLEZİĞİ: İHTİŞAMLI VE ZARİF TASARIM

Maraş burma bileziği, zarafeti ve gösterişli yapısıyla 2025 yılında büyük dikkat topluyor. Kahramanmaraş’ın tescilli ürünü, hem geleneksel hem de modern stillere sahip kadınlar için vazgeçilmez bir aksesuar konumuna gelmiş. Türk kuyumculuk tarihinin önemli bir unsuru olan Maraş burma bileziği, bu yılki fiyatlarıyla da yoğun ilgi görmekte. Maraş burma bileziği nedir, özellikleri nelerdir ve fiyatlar nasıl şekilleniyor? İşte tüm detaylar.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KALİTELİ EL İŞÇİLİĞİ

Kahramanmaraş’a özgü olan ve Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaretle tescillenen Maraş burma bileziği, yüzyıllar boyunca süregelen bir kuyumculuk geleneğini temsil ediyor. İnce işçilikle üretilen bu bilezikler, hem geçmişe dönük anlamlar süzüyor hem de günümüz modasında şıklığı simgeliyor. Geleneksel el işçiliği kullanılarak üretilen Maraş burma bileziği, genellikle altın malzemeden imal ediliyor ve uzun ömürlü bir yapıya sahip.