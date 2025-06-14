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Mardin’de 2 Grup Kavga Etti

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE NEDENİ

Kızıltepe ilçesinde, Mardin karayolu üzerindeki 7’nci Noter önünde bir olay gerçekleşti. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, tarafların akrabalarının da katılımıyla daha da büyüdü ve silah, sopa ile taşların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

YARALILAR VE HASTANE TEDAVİSİ

Olay sonucunda dört kişi yaralandı. Yerel sağlık ekiplerine yapılan ihbar sonrası, olay alanına sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahale yapıldıktan sonra Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, bazı şüpheliler ifadelerinin alınması amacıyla emniyete götürüldü. Ayrıca, olay anının cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesiyle ilgili inceleme süreci de başlatıldı.

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