Mardin’de düşen Nazlı Bebek, öldü

OLAYIN YERİ VE GÜNDEMİ

Olay, Midyat ilçesinin kırsal Yolbaşı Mahallesi’nde ortaya çıktı. Ailenin iddiasına göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kızları Nazlı İşler’in yüksekten düştüğünü bildirdikleri belirtildi.

MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Nazlı bebeğin ailesi, onu özel araçlarıyla hastaneye götürmeye çalıştı, fakat mahalle yolunda ambulansla karşılaştılar. Nazlı bebek, ambulansa alındıktan sonra ilk müdahaleler yapılarak Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aldığı tedaviye rağmen, Nazlı bebek doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi hastane morguna kaldırılan Nazlı bebeğin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.