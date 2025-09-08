Gündem

Mardin’de Otomobile Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Devrim Mahallesi Huzur Sokak’ta bir olay meydana geldi. H.K. (44), otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

OLAYIN GELİŞİMİ

H.K., saldırı sonucunda yaralandı. Olayın hemen ardından durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. H.K., ilk müdahaleden sonra Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak gerekli tedaviye alındı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Polis, bu silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla araştırmalarını başlattı.

