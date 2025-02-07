Mardin’de PTT Şubesinde Silahlı Saldırı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında, R.K. (45) yaralandı. Saldırı, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesindeki 8 Mart Mahallesi Nevruz Bulvarı’nda bulunan bir PTT şubesinde gerçekleşti.

SİLAHLI SALDIRI VE YARALANMA

Olay sırasında PTT şubesine silahla gelen bir kişi, burada R.K. isimli erkeğe ateş etti. R.K. karnından yaralanırken, saldırının ardından şüpheli motosikleti ile olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde adrese sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU VE YAKALAMA ÇALIŞMALARI

R.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. R.K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldığı belirtildi. (DHA)