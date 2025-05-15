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Mardin’de Yağmur; Sokaklar Su İçinde

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SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Mardin’in Savur ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yerel halkı zor durumda bıraktı. Yağışan beklemeyen vatandaşlar, korunmak için açık olan iş yerlerinin ve binaların saçaklarının altına sığındı.

CADDELERİ SU BASTI

Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerinin içini su bastı, bu durum da hayatı olumsuz etkiledi. Araç sürücüleri ise ilerlemekte zorlukla karşılaştı ve trafiğin aksamaması için çaba harcadı.

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