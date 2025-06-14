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Mardin’de Yangında 1000 Dönüm Buğday Yandı

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YANGIN BÖLGESİNDE MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Derik ilçesine bağlı kırsal Köseveli ile Balova arasındaki alanda bir yangın meydana geldi. Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

MAHALLELİ YARDIM ETTİ

Rüzgarın etkisiyle yangının büyümesi, durumu daha da zorlaştırdı. Bu sırada mahalle halkı da tankerlerle yangına müdahale ederek destek oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı ve söndürüldü.

HASAR DURUMU AÇIKLANDI

Yangın sonucunda, yaklaşık 1000 dönüm ekili buğdayın yandığı bildirildi. Bu durum, bölgedeki tarımsal üretim açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

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